Директор закладу допустив навчальний процес без обов'язкової вакцинації 80% працівників.

Директора гімназії у Львові оштрафували на 34 тисячі гривень за роботу без вакцинації 80% співробітників.

Про це йдеться в рішенні Галицького районного суду Львова.

Винним визнали директора школи-гімназії Св.Софії. Він порушив карантинні вимоги, передбачені п/п 151 п. 3 Постанови Кабміну від 09.12.2020 року. Директор закладу допустив навчальний процес без обов'язкової вакцинації 80% працівників.

Суд наклав на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу 34 тисячі гривень.

Постанова може бути оскаржена у Львівському апеляційному суді протягом десяти днів з дня постанови.

Нагадаємо, через погіршення епідситуації 13 жовтня Міністерство освіти і науки за ініціативою МОЗ рекомендувало школам оголосити осінні канікули з 18 жовтня. Зазвичай канікули тривали з 25 до 31 жовтня.

У Києві з 23 жовтня школярі пішли на осінні канікули. Чи вийдуть вони вчитися після двох тижнів, буде вирішуватися пізніше, враховуючи подальшу ситуацію з поширенням коронавірусу.

Автор: Денис Прядко