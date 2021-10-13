Це дозволить стримати активний епідпроцес.

Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує Міністерству освіти і науки рекомендувати навчальним закладам перенести початок канікул з 25 на 18 жовтня.

Про це розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, перенесення осінніх канікул дозволить стримати активний епідпроцес в Україні. Поки невідомо, скільки вони триватимуть.

"Ми зараз говоримо про те, щоб наблизити канікули, а надалі будемо дивитися залежно від епідситуації. Або рекомендуватимемо подовжити, якщо буде позитивна динаміка, або будемо ухвалювати інші рішення. Все залежатиме від ситуації, яку будемо фіксувати… Питання в тому, що навчальний процес пов’язаний зі збільшеною кількістю контактів серед дорослого населення", – сказал Ляшко.

Читайте такожКраще отримати реальну довідку про вакцинацію, ніж реальне свідоцтво про смерть - Ткаченко

Міністр додав, що зазвичай канікули та призупинення навчального процесу призводять до як мінімум на 15% зниження захворюваності вже через п'ять днів.

Раніше повідомлялося, що харківські школярі на тиждень раніше підуть на канікули, щоб стримати поширення COVID-19.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Людмила Жерновська