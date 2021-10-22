Школи міста будуть закриті мінімум два тижні.

У Києві відзавтра, тобто з 23 жовтня, школярі йдуть на осінні канікули.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в ефірі "Україна 24" перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, посилаючись на рішення Постійної комісії з питань ТЕБ та НС щодо коронавірусу.

"З завтрашнього дня ми відправляємо школи на канікули. Наголошую, не з понеділка, а з завтрашнього дня. Вони точно будуть на канікулах перший тиждень. Другий тиждень – ми визначимось на наступному тижні, чи це буде продовження канікул, чи це буде дистанційне навчання. Але це буде точно два тижні – школи будуть закриті, включаючи 1-4 класи", - сказав Поворозник.

За його словами, чи вийдуть школярі на навчання після двох тижнів, буде вирішуватись пізніше з огляду на подальшу ситуацію в місті з розповсюдженням коронавірусу.

Також він повідомив, що з входженням міста у "червону" зону садочки працювати будуть виключно ті, які будуть мати 100% вакцинованого персоналу. Також це буде стосуватися і шкіл.

Читайте такожКоронавірус в Україні б'є всі можливі антирекорди: за добу вперше майже 24 тисячі COVID-випадків та понад 600 смертей

Ситуація з коронавірусом у Києві

Вчора мер міста Віталій Кличко заявив, що Київ найближчими днями потрапить у "червону" зону.

Він повідомив, що 22 жовтня планується засідання Постійної комісії з питань ТЕБ та НС щодо коронавірусу, на якому буде розглянуто питання про посилення обмежувальних заходів у столиці.

"У п’ятницю відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста. Комісія ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень функціонування столиці в умовах "червоної" зони, в яку ми потрапимо днями", - сказав Кличко.

Автор: Інна Андаліцька