Більшість таких пунктів розгорнули на базі пожежно-рятувальних частин.

Державна служба з надзвичайних ситуацій уже розгорнула по території України 1 072 "пункти незламності".

Як повідомили в прес-службі ДСНС, більшість таких пунктів розгорнули на базі пожежно-рятувальних частин.

"Державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула 1 072 "пункти незламності", з яких: 755 стаціонарних пунктів на базі пожежно-рятувальних частин; 315 мобільних пунктів на базі наметів; два мобільні пункти на базі транспортних засобів", – заявили в ДСНС.

Відео дня

Зазначається, що з 18 листопада 2022 року, коли ці пункти почали функціонувати, допомогу в них отримали понад 198 тис. осіб. При цьому мобільних пунктах на базі наметів допомогу надали понад 178 тис. особам.

"Нагадуємо, шо в таких пунктах незламності, незважаючи на відключення електроенергії, передбачається наявність тепла, води, освітлення, мобільного зв’язку, інтернету, живлення для мобільних пристроїв, місця для відпочинку, аптечки, забезпечення для мам і дітей", – додали в повідомленні.

"Пункти незламності" в Україні

Станом на 24 листопада 2022 року в Україні відкрили понад 3 700 "пунктів незламності" для перебування людей під час тривалої відсутності електроенергії чи тепла. Знайти пункти можна на спеціально створеній мапі.

Пізніше в мапу "пунктів незламності" внесли зміни. Їх розділили на три категорії. До першої віднесли пункти, встановлені ДСНС чи місцевим самоврядуванням. До другої категорії потрапили "пункти незламності" відповідального бізнесу, де можна підзарядити гаджети. Третя категорія – заправки, банки та аптеки.

29 листопада стало відомо, що Кабінет міністрів працює над тим, щоб забезпечити кожен "пункт незламності" станцією Starlink.

Вас також можуть зацікавити новини: