Тепер на онлайн-мапі відображатимуться три основні категорії "пунктів незламності", зазначили в ОП.

До мапи на сайті "пунктів незламності" внесено зміни, відображатимуться три основні категорії.

Буде постійно проводитися інспектування цих пунктів задля контролю їх забезпечення, повідомили в Офісі президента України Володимира Зеленського.

"Внесені зміни до мапи на сайті https://nezlamnist.gov.ua/. Тепер на онлайн-мапі відображатимуться три основні категорії: 1. "Пункти незламності" - це місця, організовані обласною владою та ДСНС, які мають генератор (підзарядка гаджетів), тепло, інтернет, чай/каву, аптечку. 2. "Пункти незламності" відповідального бізнесу - тут є можливість безкоштовно підзарядити гаджети. 3. Магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії (не надають послуги з підзарядки гаджетів)", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки нового масованого удару Росії по Україні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії. Також повідомлялось про відключення електроенергії у сусідній Молдові.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних станціях через обстріли спрацював аварійний захист, через що всі енергоблоки цих АЕС були відключені. В результаті влучань в об’єкти енергетики багато регіонів України залишились без тепло- і водопостачання.

Держслужба з надзвичайних ситуацій та облдержадміністрації розгорнули по всій Україні мережу "пунктів незламності" - спеціально облаштованих місць, де можна підзарядити телефони та зігрітися. Загалом наразі у більшості регіонів відкрито понад 4,3 тис. таких пунктів, більш як 400 з них - у Києві.

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