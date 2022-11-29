Кабінет міністрів працює над тим, щоб забезпечити кожен "пункт незламності" станцією Starlink.
"Минулого тижня за ініціативи президента України по всій країні запрацювали "пункти незламності". Майже тисячу з них відкрила ДСНС. У цих пунктах є світло, вода, тепло, зв’язок. Працюємо, аби кожен такий пункт забезпечити станцією Starlink", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Він розповів про перемовини уряду щодо покупки нової великої партії із тисяч Starlink для України.
"Сьогодні ми також затвердимо необхідні документи, аби старлінки завозилися в Україну без мита і ПДВ. Це здешевить їхню вартість і дозволить забезпечити ними якнайбільшу кількість людей та організацій", - сказав Шмигаль.
Він нагадав, що подібні пункти відкрив і відповідальний бізнес: у магазинах, аптеках, відділеннях банків та автозаправних станціях.
"Місцева влада також активно долучається до організацій таких місць", - додав прем'єр.
Що таке Starlink
Starlink - проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.
"Пункти незламності" в Україні
Держслужба з надзвичайних ситуацій та облдержадміністрації розгорнули по всій Україні мережу "пунктів незламності" - спеціально облаштованих місць, де можна підзарядити телефони та зігрітися. Загалом наразі у більшості регіонів відкрито понад 4,3 тис. таких пунктів, більш як 400 з них - у Києві.