Україна хоче купити велику партію Starlink та скасувати ввізне мито на них.

Кабінет міністрів працює над тим, щоб забезпечити кожен "пункт незламності" станцією Starlink.

"Минулого тижня за ініціативи президента України по всій країні запрацювали "пункти незламності". Майже тисячу з них відкрила ДСНС. У цих пунктах є світло, вода, тепло, зв’язок. Працюємо, аби кожен такий пункт забезпечити станцією Starlink", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Він розповів про перемовини уряду щодо покупки нової великої партії із тисяч Starlink для України.

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"Сьогодні ми також затвердимо необхідні документи, аби старлінки завозилися в Україну без мита і ПДВ. Це здешевить їхню вартість і дозволить забезпечити ними якнайбільшу кількість людей та організацій", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що подібні пункти відкрив і відповідальний бізнес: у магазинах, аптеках, відділеннях банків та автозаправних станціях.

"Місцева влада також активно долучається до організацій таких місць", - додав прем'єр.

Що таке Starlink

Starlink - проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

"Пункти незламності" в Україні

Держслужба з надзвичайних ситуацій та облдержадміністрації розгорнули по всій Україні мережу "пунктів незламності" - спеціально облаштованих місць, де можна підзарядити телефони та зігрітися. Загалом наразі у більшості регіонів відкрито понад 4,3 тис. таких пунктів, більш як 400 з них - у Києві.