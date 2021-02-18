Виїжджаючи на роботу за кордон українці можуть стикнутися з безліччю шахрайських схем чи стати жертвою торгівлі людьми.

Шахраї, які наживаються на трудових мігрантах з України, з року в рік вдосконалять свої схеми та методи, тож під час пошуку роботи за кордоном українцям слід бути дуже обережними та обачними.

Про це повідомляє 24 канал с посиланням на дані профільних експертів.

За словами юриста холдингу OMI GROUP Лілії Кравцової, є три основні шляхи для пошуку роботи за кордоном:

піти до посередницького агентства в Україні;

звернутися до іноземної фірми;

вести переговори безпосередньо з іноземним наймачем.

Однак, зауважують експерти, в кожного із цих варіантів існують певні ризики.

Зокрема, посередницькі агентства мають право здійснювати свою діяльність на підставі спеціальної ліцензії, яку нині видає Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

«Шахраї просять оплатити посередництво, тобто інформацію та контакти вакансії за кордоном. Навіть показують ліцензію, яка регламентує законне надання послуг посередництва. Після цього пропонують переказати кошти на картку. Вже потім виявляється, що картка та ліцензійний документ не мають нічого спільного з вакансією», – пояснила Кравцова.

Ще один неприємний момент, з яким можна зіткнутися – це торгівля людьми. Міністерство соціальної політики повідомляло, що з 2018 року майже 49 тисяч українців постраждали від дій злочинців, що незаконно їх утримували.

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Автор: УНІАН