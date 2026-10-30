Евакуація з Олешок почалася: більшість попросилися на українську територію

Лише 4 автобуси з 21 вдалося заповнити тими, хто вирішив залишитися під режимом Путіна.

Жителі окупованих Олешок, які погодилися на евакуацію, у супроводі представників української держави вирушили автобусами до російської Анапи. Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Українська делегація разом з евакуйованими мешканцями Олешок вирушила до Анапи. Звідти вони вилетять літаками до Білорусі, а далі автобусами дістануться додому", – написав він.

Тим часом російський пропагандист Володимир Романов, який теж прибув в Олешки, опублікував у телеграм пост, в якому поскаржився, що переважна більшість містян висловили бажання евакуюватися на підконтрольну Україні територію.

"Україна – 17 автобусів. Росія – 4 автобуси. По телевізору, скоріш за все, покажуть більше наших автобусів, але у них будуть наглухо зашторені вікна", - написав він, а потім з переляку відалив цю інформацію.

Евакуація з Олешок

Як писав УНІАН, минулого тижня було оголошено про домовленість між Україною та РФ щодо локального припинення вогню та евакуації цивільних з Олешок. Посередницею в переговорах виступила перша леді США Меланія Трамп.

За домовленістю обидві сторони зобов’язалися тимчасово припинити військові дії в районі Олешок і на маршрутах гуманітарної місії, щоб забезпечити доставку допомоги та організувати безпечну евакуацію цивільних. Режим тиші фактично розпочався о 03:00 за київським часом 27 жовтня. Він діє без суттєвих порушень.

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