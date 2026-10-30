Українська делегація прибула в Олешки, люди плачуть від щастя: Лубінець показав відео

Корецький повідомив, що ителі Олешок "по складному маршруту" потраплять на територію Білорусі, а з Білорусі перейдуть митну територію України.

Українська делегація уже безпечно дісталась до окупованих Олешок, розпочалась евакуація. Про це повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Розпочалась евакуація і роздача гуманітарної допомоги. Режим тиші продовжується. Подробиці згодом", - написав він в Телеграм.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram виклав відео своє зустрічі з жителями в окупованих Олешках Херсонської області. Люди радіють і плачуть.

Відео дня

Лубінець зазначає, що українська делегація безпечно дісталася міста Олешки.

"Режим тиші триває вже 80 годин і продовжується далі. Зараз на місці спілкуюся з місцевими жителями, щоб почути про їхні потреби та зрозуміти, якої допомоги вони потребують найбільше. Подробиці повідомлю згодом", - наголосив він.

Люди радіють, що можуть виїхати. Вони зазначили, що багато хто ще залишається в Олешках. "Це їх власний вибір", - відреагував Лубінець. При цьому додав, що важливо, щоб ті, хто залишається отримали гуманітарну допомогу.

Лубінець зазначив, що з ним приїхали журналісти. Люди радісно відреагували, що бачили кореспондента каналу "1+1".

Деталі про евакуацію з Олешок

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час Години запитань у Верховній Раді України повідомив, що 527 людей вирішили виїхати з Олешок на територію, підконтрольну уряду України.

Водночас пізніше він спростував цю інформацію.

"я помилково поінформував про кількість людей, яких планують вивезти з Олешок. Приношу свої вибачення. Точних цифр на зараз немає. Рятувальна операція триває, і дані змінюються", - зазначив він.

Корецький додав, що офіційні дані будуть повідомлені після завершення процесу евакуації.

"До 14 години сьогодні планується завершити попередній медичний огляд тих людей, які будуть виїжджати на територію України. Коли буде проведено первинний медичний огляд, ця інформація передається МОЗ України, будуть особові картки, справи про стан здоров'я наших українців, щоб готувати максимально швидко та якісно їхню зустріч", - наголосив він.

За його словами, далі жителі Олешок "по складному маршруту" потраплять на територію Білорусі, а з Білорусі перейдуть митну територію України.

"В Чернігові і на Київщині будуть відбуватися повторні огляди та надання первинної медичної допомоги, забезпечення всіма необхідними засобами на перший час", - повідомив Корецький.

Він зазначив, що далі евакуйованих розміщуватимуть в регіонах України.

Гуманітарна місія в Олешках - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що підготовка до гуманітарної місії в Олешках виходить на завершальний етап.

Лубінець казав, що для людей, які бажають виїхати, така можливість буде забезпечена до 14:00 30 жовтня. Будуть організовані всі необхідні заходи безпеки. Роздача гуманітарної допомоги буде організована після 14:30.

Якщо до повномасштабного вторгнення в Олешках проживали 24 тисячі людей, то нині, за даними МВА, станом на червень 2026 року, залишалося близько двох тисяч, з них майже 50 дітей. Але місцеві жителі, які виїхали, зазначали, що в місті перебуває близько трьох тисяч осіб.

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