Евакуація з Олешків: стало відомо, скільки людей вивезли

Місія в Олешках переходить до фінального етапу.

В межах гуманітарної місії в Олешках Херсонської області з міста буде евакуйовано понад 750 жителів. Про це повідомила перша леді США Меланія Трамп в мережі Х.

"Конвой готовий безпечно евакуювати понад 750 людей, які добровільно вирішили залишити Олешки. До його складу входять 25 автобусів, 50 медичних працівників та машини швидкої допомоги", - зазначила вона.

За словами першої леді США, усі елементи конвою, включаючи безпечний прохід в Олешки та з них, були налагоджені за взаємною домовленістю між російським та українським лідерами.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що місія в Олешках переходить до фінального етапу місії.

За його словами, до міста доставили їжу, воду, медикаменти та спеціальне обладнання для лікарні.

"Ті люди, які попросили допомогу по виїзду із Олешок, це було організовано. Ті, хто хочуть виїхати в Україну, ті хто хочуть виїхати на територію РФ - всім була надана така можливість", - сказав він.

При цьому обмудсмен не уточнив, чи сьогодні вивезли всіх, хто хотів виїхати, чи евакуація продовжить в наступні дні.

​Натомість Лубінець запропонував зробити гуманітарні місії під координацією Меланії Трамп регулярними, зазначивши, що досвід Олешок варто поширити на інші населені пункти, де цивільні перебувають у подібних умовах.

Евакуація з Олешків – що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна та РФ за сприяння першої леді США Меланії Трамп домовилися про тимчасове припинення вогню в районі Олешок Херсонської області для евакуації цивільного населення.

З 3:00 27 жовтня там запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії. Він триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада.

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