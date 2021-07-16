Каже, що хоче відпочивати на Північному полюсі, де людей немає.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія готовий витратити на відпочинок з сім’єю $5 тис.

Про це він сказав на брифінгу.

Відповідаючи на запитання журналістів, де він відпочиватиме влітку, Арахамія сказав: "На Північний полюс я хочу, де людей немає".

Після цих жартів він зазначив, що хоче зі своєю родиною кудись поїхати, скоріш за все за кордон, можливо, у Хорватію або в Албанію.

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На запитання, скільки він готовий потратити, Арахамія відповів: "Я не розраховував бюджет, але завжди в моїй великій родині менше ніж $5 тис. я не можу потратити. Бо це літак, квитки, готель". При цьому він додав, що відпочиватиме і в Україні.

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Автор: Надя Пришляк