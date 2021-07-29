У "Слузі народу" зазначили, що цю заяву Давид Арахамія зробив у складний для України період і з цього не треба робити сенсацію.

Слова голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що Україна могла б шантажувати весь світ, якби володіла ядерною зброєю, є його роздумами на кшталт "альтернативної історії".

Про це заявив нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, пише "Україна 24".

"Він заявив у формі "якби це могло б бути", якби керівники країни не підписали Будапештський меморандум, то ми, мабуть, могли б... Тобто це такі розумові вправи, як могло б бути, альтернативна історія. Я не думаю, що Арахамія мав на увазі, що зараз нам терміново треба робити ядерну бомбу, щоб шантажувати весь світ, як це робить Іран або Північна Корея", - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що цю заяву Арахамія зробив у складний для України період і закликав не робити з цього сенсацію.

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"Давайте поговоримо про суть цієї заяви. Вона якраз на тлі тих подій, які відбуваються з "Північним потоком-2", тих подій, які взагалі відбуваються в світі. Звичайно, Україні не зашкодять якісь додаткові гарантії і механізми їх втілення - питання безпеки, енергетичні питання безпеки. Тому що ми бачимо, що ситуація певною мірою загострюється. Я думаю, давайте не будемо робити з цього чергову гучну сенсацію", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, раніше Давид Арахамія заявив, що Україна зробила "фатальну помилку", коли відмовилася від ядерної зброї. Сьогодні Київ міг би "шантажувати весь світ", якби зберіг ядерний потенціал.

Ядерна зброя України: що відомо

Україна відмовилася від ядерної зброї згідно з Будапештським меморандумом, укладеним 5 грудня 1994 року між нашою державою, США, Росією та Великою Британією.

Будапештський меморандум зобов'язує Росію, США і Велику Британію поважати незалежність, суверенітет та чинні кордони України; утримуватися від погроз і використання сили, економічного тиску щодо України; не застосовувати ядерну зброю проти України та інше.

Будапештський меморандум був порушений Росією в 2014 році після введення на територію України російських військ і окупації Криму, та частин Донецької і Луганської областей. Також Росія неодноразово чинила економічний тиск на Україну, зокрема в питаннях постачання газу.

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Автор: Олександр Топчій