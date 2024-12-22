Втім, Мін'юст має резервні копії усіх реєстрів, тож зможе відновити інформацію найближчим часом.

Росія здійснила масштабну хакерську атаку на українські реєстри. Втім, у їхньому видаленні немає серйозної проблеми, адже існують резервні копії для відновлення. Про це заявив колишній міністр юстиції Денис Малюська у коментарі "Українській правді".

"Абсолютна більшість інформації, про яку росіяни кажуть, що вкрали, і так знаходилася у вільному доступі. Єдиним винятком з цього правила була інформація з Державного реєстру актів цивільного стану – це один з найзакритіших реєстрів, де зберігається інформація, в якій, здавалося б, ніякої таємниці немає – що хтось народився або взяв шлюб. Але разом із тим є таємниця, яка жорстко охороняється законом – таємниця усиновлення. Це далеко не перший ресурс, який був атакований росіянами з часу повномасштабного вторгнення", - зазначив Малюська.

Як зазначив ексміністр, раніше росіяни фокусувалися на тому, щоб вкрасти інформацію. Зараз вони не лише вкрали, а й знищили. Це зміна поведінки російських хакерів.

Відео дня

Він додав, що резервних копій у Мін’юсту багато, тому те, що інформація буде відновлена, сумнівів немає.

Масштабна кібератака на державні реєстри України

19 грудня відбулась наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. За словами віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, внаслідок атаки було тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. Час першочергового відновлення становитиме орієнтовно до 2 тижнів.

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун розповів, що російські хакери частково вкрали критичні дані внаслідок атаки на Єдині та Державні реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.

Вас також можуть зацікавити новини: