У Києві співробітнику Національного інституту раку повідомлено про підозру у розкраданні майна на суму понад 10 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.
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"Повідомлено про підозру матеріально-відповідальній особі Національного інституту раку МОЗ України за фактами привласнення лікарських засобів та інших матеріальних цінностей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.
Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, отримавши на відповідальне зберігання лікарські засоби, серед яких інструменти та прилади для проведення хірургічних втручань, а також інші матеріальні цінності, діючи у змові з невстановленими особами, упродовж 2019-2020 років неодноразово вчиняв їх привласнення.
"Внаслідок протиправних дій підозрюваного Інституту завдано збитків суму понад 10 млн грн, що підтверджується висновками експертизи та актами інвентаризації", - повідомили у прокуратурі.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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