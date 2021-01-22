Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У Києві співробітнику Національного інституту раку повідомлено про підозру у розкраданні майна на суму понад 10 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

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"Повідомлено про підозру матеріально-відповідальній особі Національного інституту раку МОЗ України за фактами привласнення лікарських засобів та інших матеріальних цінностей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, отримавши на відповідальне зберігання лікарські засоби, серед яких інструменти та прилади для проведення хірургічних втручань, а також інші матеріальні цінності, діючи у змові з невстановленими особами, упродовж 2019-2020 років неодноразово вчиняв їх привласнення.

"Внаслідок протиправних дій підозрюваного Інституту завдано збитків суму понад 10 млн грн, що підтверджується висновками експертизи та актами інвентаризації", - повідомили у прокуратурі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Автор: Юлія Янкевич