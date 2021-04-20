Крім того, стабільне покращення епідситуації фіксується у Львівській області.

Чернівецька область стане третьою після Івано-Франківської та Закарпатської, яка невдовзі вийде з "червоної" зони карантинних обмежень.

Читайте такожВ Україні на травневі свята повного локдауну не буде - ЛяшкоПро це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм каналі. Зазначається, що вихід Чернівецької області з "червоної" зони стане можливим завдяки зниженню епіднебезпеки поширення COVID-19.

Крім того, стабільне покращення епідситуації фіксується у Львівській області.

"Наразі «червона» зона карантинних обмежень діє у 12 регіонах України, «жовта» — у 3", - йдеться в повідомленні.

Коронавірус в Україні: свіжі дані

За добу в Україні було зафіксовано 8 тис. 940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 961 тис. 956 осіб. Одужали 1 млн 499 тис. 752 особи. ПЛР-тестувань було проведено 8 млн 996 тис. 039. Летальних випадків зареєстровано 40 тис. 367.

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Автор: Ірина Погоріла