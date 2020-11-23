Країна провела другий вікенд в умовах обмежень, коли дозвіл на роботу мали лише продуктові крамниці, аптеки й заправки.

Поліція склала сотні адміністративних протоколів за порушення карантину вихідного дня.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожУ МВС прокоментували відмову деяких мерів запроваджувати карантин вихідного дняЦе вже другий вікенд, який країна провела в умовах обмежень, коли дозвіл на роботу мали лише продуктові крамниці, аптеки й заправки.

«Але дотрималися правил не всі, кажуть в поліції. Під час цілодобових рейдів по всій країні поліція складала адмінпротоколи на підприємців, які в порушення урядового розпорядження таки приймали відвідувачів, наприклад, у приміщеннях кав`ярень чи салонів краси», – говориться у сюжеті.

Уперше цими вихідними за новим законом штрафували й самих відвідувачів громадських місць – за відсутність масок.

Карантин в Україні: обмеження та заборони

11 листопада Кабінет Міністрів прийняв рішення про відмову від адаптивного карантину та запровадження карантину вихідного дня.

В Україні діє загальнонаціональний карантин з обмеженнями, які були прописані для регіонів з «помаранчевої» зони карантину.

Додатково у вихідні дні до обмежень, передбачених у будні, буде заборонена діяльність:

закладів харчування,

торгових центрів,

культурних закладів,

спортзал,

фітнес-центрів,

установ розміщення, в тому числі готелів (крім тих, які виконують соціальні функції).

З 10 до 12 годин визначаються пріоритетними годинами для обслуговування пенсіонерів.

Коли діє карантин вихідного дня, час

Так званий карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Він вводиться з цих вихідних, попередньо – на три тижні.

На сайті президента вже з'явилася петиція з вимогою скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: УНІАН