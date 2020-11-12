Автор петиції вважає, що введення такого карантину не вплине на динаміку поширення COVID-19.

На сайті глави держави зареєстровано петицію з вимогою скасувати карантин вихідного дня.

Автор петиції Катерина Єгорова вважає, що введення такого карантину не вплине на динаміку поширення COVID-19 і матиме катастрофічні наслідки для економічного й культурного життя суспільства.

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"Введення карантину вихідного дня, у разі затвердження урядом, матиме катастрофічні наслідки для економіки та соціокультурного життя українського суспільства, спричинить повну втрату прибутків, призведе бізнес до нерентабельності й закриття", - сказано в тексті петиції.

"Представники бізнесу та експерти ринку висловлюють категоричний протест ініціативі введення карантину вихідного дня і вимагають:

Не вводити в дію карантин вихідного дня, а в разі його введення скасувати!

Скасувати в Києві та інших містах, центрах України заборону на здійснення підприємницької діяльності як в цілому, так і з обмеженням часу", - йдеться в тексті петиції.

Станом на 09:00 12 листопада петиція набрала 5 858 підписів з 25 тисяч необхідних.

Посилення карантину в Україні: що відомо

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення з 14 листопада карантину вихідного дня.

У вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, буде заборонена діяльність:

закладів харчування,

торговельних центрів,

культурних закладів,

спортзал,

фітнес-центрів,

установ розміщення, в тому числі готелів (крім тих, які виконують соціальні функції).

З 10 до 12 годин визначаються пріоритетними годинами для обслуговування пенсіонерів.

Коли діє карантин вихідного дня, час

Так званий карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Він вводиться з цих вихідних, попередньо - на три тижні.

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Автор: Ольга Робейко