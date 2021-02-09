За словами потерпілого, його почали гамселити ще до з'ясування обставин.

Житель Черкаської області заявив про катування поліцейськими. За його словами, кілька днів тому з нього знущалися місцеві правоохоронці. Зокрема, його били гумовим шлангом, металевим стільцем та кулаками.

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Зазначається, що подія сталася ще минулої п'ятниці. До підозрюваного у пограбуванні до гаража прийшли правоохоронці та помітили там крадену річ, тож його доправили до місцевого відділку поліції.

За словами потерпілого, ще до з'ясування всіх обставин його почали гамселити, і так тривало понад півтори години:

«Били трубкою від вогнегасника, пляшкою, стільцем. Прив'язували до лавки зі стільців наручниками, щоб я не бігав, і били».

У чоловіка зламана щелепа, сильні забої, чоловіку доведеться перенести оперативне втручання.

На подію відреагували у ДБР і поліції. Загалом відсторонили 6 поліцейських, серед них двох звільнили, саме тих, яких підозрюють у катуваннях.

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Автор: УНІАН