Житель Черкаської області заявив про катування поліцейськими. За його словами, кілька днів тому з нього знущалися місцеві правоохоронці. Зокрема, його били гумовим шлангом, металевим стільцем та кулаками.
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Зазначається, що подія сталася ще минулої п'ятниці. До підозрюваного у пограбуванні до гаража прийшли правоохоронці та помітили там крадену річ, тож його доправили до місцевого відділку поліції.
За словами потерпілого, ще до з'ясування всіх обставин його почали гамселити, і так тривало понад півтори години:
«Били трубкою від вогнегасника, пляшкою, стільцем. Прив'язували до лавки зі стільців наручниками, щоб я не бігав, і били».
У чоловіка зламана щелепа, сильні забої, чоловіку доведеться перенести оперативне втручання.
На подію відреагували у ДБР і поліції. Загалом відсторонили 6 поліцейських, серед них двох звільнили, саме тих, яких підозрюють у катуваннях.
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