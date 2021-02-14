Минулого року одружилися 168 тисячі пар, а в 1991 році їх було 493 тисячі.

Кількість шлюбів в Україні зменшилася втричі за останні 30 років, до 168 тисяч пар на рік.

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Про це повідомляє прес-служба платформи для роботи з відкритими даними Opendatabot.

"За останні 30 років кількість шлюбів зменшилася у 3 рази. У 2020 році було офіційно зареєстровано 167,9 тисячі шлюбів, тоді як в 1991 році — 493 тисячі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулого року було зареєстровано на 29% шлюбів менше, у порівнянні з 2019 роком.

За інформацією Opendatabot, кількість розлучень також зменшується, хоча й не так швидко. У 1991 році розлучилося 200 тис. 810 пар, а у 2020 році — 119 тис. 253 пари.

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Автор: Дмитро Захаров