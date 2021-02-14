Кількість шлюбів в Україні зменшилася втричі за останні 30 років, до 168 тисяч пар на рік.
Читайте такожПривітання з Днем святого Валентина: найкращі вірші, побажання, картинки
Про це повідомляє прес-служба платформи для роботи з відкритими даними Opendatabot.
"За останні 30 років кількість шлюбів зменшилася у 3 рази. У 2020 році було офіційно зареєстровано 167,9 тисячі шлюбів, тоді як в 1991 році — 493 тисячі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що минулого року було зареєстровано на 29% шлюбів менше, у порівнянні з 2019 роком.
За інформацією Opendatabot, кількість розлучень також зменшується, хоча й не так швидко. У 1991 році розлучилося 200 тис. 810 пар, а у 2020 році — 119 тис. 253 пари.
Більше новин на тему
- Українців стає менше: названі основні причини скорочення чисельності населення
- У Києві оригінально відсвяткували Міжнародний день презерватива (відео)
- В Києві пара закоханих скувала себе ланцюгом (фото, відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram