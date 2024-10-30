Оновлення документів є запорукою вдалого користування онлайн-послугами від сервісних центрів МВС.

Українцям, які отримали посвідчення водія до 2013 року, було б непогано його оновити, аби мати змогу користуватися усіма доступними нині онлайн-послугами від сервісних центрів МВС. Таку заяву зробив заступник начальника відділу впровадження електронних послуг управління організації реєстраційної діяльності та допуску водіїв до керування транспортними засобами ГСЦ МВС Роман Баціц.

"Одне з головних питань – це оновлення відомостей, тому що дуже часто звертаються громадяни з питанням, чому не можуть замовити ту чи іншу послугу онлайн. Втім дуже часто звертаються люди, які отримали документи 10-20 років тому. Реєстр працює з 2013 року, і у нас немає такого глобального наповнення, яке дозволить всім громадянам України отримувати послуги у нас. Тому якщо у вас посвідчення водія старше 2013 року, то було б непогано його оновити", – сказав він в інтервʼю "Українському радіо".

За словами Баціца, у деяких випадках обміняти посвідчення водія можна в Дії, навіть якщо воно видано раніше. Він зазначив, що для посвідчення водія досить важливим є відцифрований образ обличчя людини, тобто фото.

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"А оскільки ви посвідчення водія давно отримали, у нас в базі фото немає. Але ми можемо його отримати з Єдиного демографічного реєстру. Але відомості з Єдиного демографічного реєстру ми можемо отримати тільки через "Дію". Тому в певних випадках можуть бути такі ситуації, що через кабінет водія ви не можете замовити послугу з обміну виключно через те, що в нас немає фото. Тому в таких випадках, якщо є нюанси на одній онлайн-платформі, звертайтеся до іншої, можливо, там у вас не буде ніяких обмежень, і ви зможете замовити ту чи іншу послугу", – пояснив чиновник.

Баціц акцентував, що оновлення документів є запорукою вдалого користування онлайн-послугами.

Новини для водіїв: ви могли це пропустити

З 1 листопада 2024 року на дорогах всіх міст України зміниться обмеження швидкості руху. Максимальна дозволена швидкість становитиме 50 км/год, розповів перший заступник начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Крім того, з травня 2024 року в Україні було відновлення послугу з отримання індивідуальних номерних знаків на транспортні засоби. Власники автомобілів можуть замовити такі номери онлайн, у Кабінеті водія. Також це можно зробити, особисто звернувшись до будь-якого сервісного центру МВС.

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