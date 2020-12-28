При цьому понад 80% українців збираються зустрічати Новий рік вдома.

Більше 80% українців збираються зустрічати Новий рік вдома.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

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Так, 82% респондентів повідомили, що зустрічатимуть Новий рік вдома, в той час як в 2018 році аналогічний показник становив 65%, в 2019 році - 67%. Цього року провести новорічну ніч в гостях у друзів або родичів планують 9% опитаних (минулого року таких було 17%).

Аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський зазначив, що молоді люди 18-23 років в основному планують зустрічати Новий рік в гостях (23%), в той же час люди старше 60 років в основному святкуватимуть його вдома перед телевізором. За його словами, чоловіки більше схильні до зустрічі Нового року в колі друзів і в компанії.

Як проводилося опитування

Опитування проводилося з 5 по 13 грудня у всіх регіонах України, крім окупованого Криму і частини Донбасу.

Похибка вибірки не перевищує 3,3%.

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Автор: Надя Пришляк