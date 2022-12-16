Людей просять зробити все необхідне для збереження тепла у приміщеннях.

Внаслідок ракетної атаки місто Кременчук на Полтавщині залишилося без опалення. Про це у Телеграм повідомив мер міста Віталій Малецький.

"Через тимчасову вітсутність електропостачання по області не працює міська система опалення", - повідомив він.

Він закликав містян закрити усі вікна та провести усі можливі заходи для збереження тепла в приміщеннях.

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Ракетна атака по Україні сьогодні: що відомо

Сьогодні зранку по всій Україні оголосили маштабну повітряну тривогу. Згодом стало відомо про запуск ракет з боку росіян.

Вибухи пролунали у Києві, у Харкові, на Дніпропетровщині та у Запоріжжі. ППО таж спрацювала у Кіровоградській області, на Полтавщині, у Вінниці.

Відомо, що у Кривому Розі російська ракета влучила у житловий будинок. Під завалами можуть знаходитися люди.

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