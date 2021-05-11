"Героями" мемів стали соратники Медведчука, а також екс-президент Петро Порошенко.

Правоохоронці у вівторок, 11 травня, несподівано прийшли з обшуками до помешкання нардепа від ОПЗЖ й кума Путіна Віктора Медведчука. Згодом інформпростір України приголомшила ще одна новина - СБУ оголосила про підозру Медведчуку й іншому нардепу Тарасу Козаку.

Це було зроблено за трьома епізодами: щодо незаконної передачі РФ газового родовища, передачі російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю, - стосовно прихованого військового підрозділу Збройних сил України та проведення підривної діяльності проти України, зокрема, в контексті розробки антиукраїнського проекту "Промінь".

Згодом у СБУ уточнили, що встановлюють місцезнаходження Медведчука. Натомість визнали, що Козак раніше покинув Україну й перебуває в РФ.

Головна політична новина дня не могла лишитися без відповідної реакції українців у соцмережах. Ближче до вечора з'явилася велика кількість мемів, фотожаб і жартів, пов'язаних з діями силовиків щодо проросійських політиків.

Реакція соцмереж на обшуки та підозру для Медведчука й Козака:

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Автор: Юрій Годован