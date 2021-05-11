Генпрокурор Ірина Венедіктова сьогодні підписала повідомлення про підозри у держзраді та у замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму депутатам від «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Правоохоронці проводять обшуки у помешканнях народного депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука за двома адресами у Києві та в офісі.

Про це кореспондента УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.

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За даними джерела, зокрема, обшуки проходять у будинку на вулиці Монтажників та в офісі на вул. Велика Васильківська.

Що передувало

Сьогодні, 11 травня, генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що підписала повідомлення про підозри у державній зраді та у замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму депутатам від «ОПЗЖ» Медведчуку і Тарасу Козаку.

Також вона повідомила, що за результатами обшуків місцезнаходження Медведчука не встановлено, і тому СБУ вживає заходів зі встановлення його місця перебування та вручення клопотання про тримання під вартою.

Справа Медведчука

2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції застосовані до Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

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Автор: Дмитро Хилюк