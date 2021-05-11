Генпрокурор Ірина Венедіктова сьогодні підписала повідомлення про підозри у державній зраді та у замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму депутатам від «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Народний депутат від «ОПЗЖ» Тарас Козак перебуває в Росії, а місцезнаходження голови політради партії Віктора Медведчука встановлюється.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив під час брифінгу.

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"На сьогодні день, якщо мова йде про пана Козака, він перебуває, за нашою інформацією, в РФ, тимчасово, можливо, від'їхав на території РФ на відпочинок, але не планує, на жаль, повертатися в Україну", - сказав він.

Щодо Медведчука, як зазначив Баканов, то його місцезнаходження встановлюється.

"Але, за нашою інформацією, він перебуває в Україні, оскільки в'їхав на територію України, здається 8-го числа, і поки з України не виїжджав", - додав голова СБУ.

Що передувало

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що сьогодні підписала повідомлення про підозри у державній зраді та у замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму депутатам від «ОПЗЖ» Медведчуку і Козаку.

Також вона повідомила, що за результатами обшуків місцезнаходження Медведчука не встановлено, і тому СБУ вживає заходів зі встановлення його місця перебування та вручення клопотання про тримання під вартою.

Як повідомило УНІАН джерело, правоохоронці проводять обшуки у помешканнях Медведчука за двома адресами у Києві та в офісі партії «ОПЗЖ» на вулиці Велика Васильківська.

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Автор: Леся Лещенко