Українські новобранці матимуть в півтора рази більше вогневої підготовки. Якщо раніше за 30 діб базової військової підготовки курсанти відпрацьовували 20 вправ зі стрільби з автоматів, то тепер - 31, повідомило командування Сухопутних військ ЗСУ.
Зазначається, що оновлений курс БЗВП для рекрутів Сухопутних військ передбачає розширену програму вогневої підготовки. За оновленою програмою новобранці вивчають дії під час зіткнення з противником, зачистку траншей і ведуть стрільбу на коротких відстанях. До вправ залучаються демо-групи, які імітують дії умовного противника.
Крім того, новобранцям підготували додатковий курс вивчення колективного озброєння. Рекрути опановують АГС, РПГ, а також кулемети РПК, ДШК і Browning M2. Загальна кількість вправ зі зброєю - 45.
Війна в Україні - підготовка захисників
Військовозобов'язані, яких мобілізували з 1 листопада, проходитимуть військову підготовку в навчальних центрах 45 днів.
Збільшення часу на проходження базової військової підготовки мобілізованими пояснюється змінами в армії, пов'язаними зі збільшенням кількості номенклатури зброї та розширенням необхідних навичок, пояснив тоді голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.
Нещодавно заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький повідомив, що третьокурсники у вищих навчальних закладах із 2025 року обов'язково проходитимуть базову загальновійськову підготовку.