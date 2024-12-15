В Україні оновили курс для новобранців / facebook.com/53brigade

Українські новобранці матимуть в півтора рази більше вогневої підготовки. Якщо раніше за 30 діб базової військової підготовки курсанти відпрацьовували 20 вправ зі стрільби з автоматів, то тепер - 31, повідомило командування Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що оновлений курс БЗВП для рекрутів Сухопутних військ передбачає розширену програму вогневої підготовки. За оновленою програмою новобранці вивчають дії під час зіткнення з противником, зачистку траншей і ведуть стрільбу на коротких відстанях. До вправ залучаються демо-групи, які імітують дії умовного противника.

Крім того, новобранцям підготували додатковий курс вивчення колективного озброєння. Рекрути опановують АГС, РПГ, а також кулемети РПК, ДШК і Browning M2. Загальна кількість вправ зі зброєю - 45.

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Війна в Україні - підготовка захисників

Військовозобов'язані, яких мобілізували з 1 листопада, проходитимуть військову підготовку в навчальних центрах 45 днів.

Збільшення часу на проходження базової військової підготовки мобілізованими пояснюється змінами в армії, пов'язаними зі збільшенням кількості номенклатури зброї та розширенням необхідних навичок, пояснив тоді  голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Нещодавно заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький повідомив, що третьокурсники у вищих навчальних закладах із 2025 року обов'язково проходитимуть базову загальновійськову підготовку

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