Солдатів готують, враховуючи ситуацію на полі бою, яка є нині.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що в навчальних центрах для мобілізованих тепер більше практичної підготовки та нових програм з урахування тактики окупантів на фронті.

"З 1 листопада 2024 року у навчальних центрах та центрах підготовки збільшилась тривалість курсу БЗВП — 45 днів замість 30. Тобто вона збільшилась в півтора раза. До того ж програма стала не лише довшою, а й неабияк змінилась якісно. Це вже четверта редакція курсу від початку широкомасштабного вторгнення. Практики стало більше, стало більше протидронової підготовки", - розповів він в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, до останньої редакції програми внесли нові елементи підготовки. Як пояснив Павлюк, оскільки війна постійно змінюється, то й готувати військових потрібно з урахуванням цього.

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"Бійці мають бути готовими до тієї ситуації на полі бою, яка є нині. Дійсно, за ці тисячу днів війна суттєво змінилася. Наприклад, з 1 листопада рекрути активно вивчають протидію БпЛА, РЕБ, обладнання та маскування позицій. Серед нових вправ — збиття БпЛА за допомогою помпової рушниці. Новобранці відпрацьовують її по імітованому дрону. Тобто по цілі, що прикріплена до реального безпілотника. На рекрутів роблять імітаційні скиди з дронів, щоб вони звикали до реалій сучасної війни і, що дуже важливо, розуміли як цьому протидіяти", - зазначив командувач.

Крім того, оновлена програма приділяє більше уваги діям під час безпосереднього зіткнення з окупантами - підхід до траншей та їхня зачистка, кидання ручних гранат у різних умовах та стрільба на коротких відстанях. Павлюк анонсував створення в Україні школи інструкторів. Це має вирішити проблему кадрового голоду для навчальних центрів.

"Питання щодо підвищення якості підготовки особового складу для навчальних центрів та бойових військових частин в Збройних силах стоїть дуже гостро. Сухопутні війська наразі готують інструкторів в окремому центрі підготовки сержантського складу. Обсяги зросли, адже збільшується кількість військових частин. Ми це розуміємо. І тому можливості Центру підготовки сержантського складу вже найближчим часом збільшаться майже вдвічі! Це забезпечить потреби як навчальних центрів, так і бойових військових частин", - підсумував командувач.

Війна в Україні - підготовка захисників

Минулого тижня представник Полтавського обласного ТЦК і СП Роман Істомін розповів, що військовозобов'язані, яких мобілізували з 1 листопада, проходитимуть військову підготовку в навчальних центрах 45 днів.

Збільшення часу на проходження базової військової підготовки мобілізованими пояснюється змінами в армії, пов'язаними зі збільшенням кількості номенклатури зброї та розширенням необхідних навичок, пояснив тоді голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Нещодавно заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький повідомив, що третьокурсники у вищих навчальних закладах із 2025 року обов'язково проходитимуть базову загальновійськову підготовку.

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