Львівські медики оголосили голодування через невиплату зарплат (фото)

Медики вимагають виконати низку вимог, і зокрема виплатити заборгованість по зарплаті включно по липень 2021 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter