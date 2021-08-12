Львівські медики страйкують / фото facebook Оксани Гладун

Медичні працівники Соснівської міської лікарні у Львівській області оголосили голодування у зв'язку з невиплатою їм заробітної плати.

Про це заявила голова первинної профспілкової організації Вільної профспілки медичних працівників Соснівської міської лікарні Оксана Гладун у Facebook.

"Медики КП "Міська лікарня Соснівської міської ради" прийняли рішення голодувати до виконання вимог медичних працівників", – зазначила вона.

Читайте такожМедсестри принесли Степанову миски з їжею (фоторепортаж, відео) Зокрема, медичні працівники вимагають:

  • виплатити заборгованість із заробітної плати включно по липень 2021 року,
  • виплатити оздоровчі за 2021 рік, "ковидні" доплати,
  • зробити перерахунок неправильно нарахованих зарплат за 2020 рік і виплатити їх,
  • виплатити компенсацію втрати частини зарплати у зв'язку з порушенням термінів її виплати.
Львівські медики страйкують / фото facebook Оксани Гладун

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Автор: Віталій Саєнко