Напередодні італійський суд зняв з Марківа звинувачення увбивстві.

Виправданий апеляційним судом Мілана і звільнений з тюрми військовослужбовець Нацгвардії Віталій Марків прибув до Києва.

Читайте такожМарків у своїй першій промові після звільнення згадав про російських пропагандистів (відео)

Наразі він перебуває в аеропорту "Київ". У своїй заяві перед журналістами він зазначив, що зіткнувся з брехнею, покликаною зганьбити українські військові формування. Але мав мету вистояти - не лише заради себе, але й заради інших українських військових та України загалом.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, Марків вийшов з літака, тримаючи в руках Державний прапор України. Йому влаштували урочисту зустріч з військовими почестями.

Разом з ним до столиці України прибули міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і омбудсмен Людмила Денісова, які підтримували українця під час судових засідань в Італії.

Справа проти нацгвардійця Марківа: подробиці

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.

20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківа. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року, однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.

У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.

24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду незаперечні докази його невинуватості.

З листопада апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автори: Дмитро Захаров, Дмитро Хилюк