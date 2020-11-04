Виправданий апеляційним судом Мілана і звільнений з тюрми військовослужбовець Нацгвардії Віталій Марків прибув до Києва.
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Наразі він перебуває в аеропорту "Київ". У своїй заяві перед журналістами він зазначив, що зіткнувся з брехнею, покликаною зганьбити українські військові формування. Але мав мету вистояти - не лише заради себе, але й заради інших українських військових та України загалом.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, Марків вийшов з літака, тримаючи в руках Державний прапор України. Йому влаштували урочисту зустріч з військовими почестями.
Разом з ним до столиці України прибули міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і омбудсмен Людмила Денісова, які підтримували українця під час судових засідань в Італії.
Справа проти нацгвардійця Марківа: подробиці
- Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.
- 12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.
- 20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківа. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року, однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.
- У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.
- 24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду незаперечні докази його невинуватості.
- З листопада апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.
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