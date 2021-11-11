Свій поточний рівень доходу більшість оцінили як низький або нижче середнього.

Майже половина українців не будують жодних планів на майбутнє, чверть - планує своє життя на кілька років вперед.

Про це йдеться у результатах опитування, проведеного протягом 4-9 листопада Соціологічною групою "Рейтинг", які опубліковані на їхньому сайті.

"Майже половина українців не будують ніяких планів на майбутнє. Чверть планує своє життя на кілька років вперед, близько 15% - на півроку чи рік, 13% - на кілька місяців. Будувати плани на майбутнє легше молодшим, заможнішим та мешканцям столиці", - йдеться у результатах дослідження.

Зазначається, що для 55% населення основне джерело доходу - зарплата, для 30% - пенсія. Ще 13% отримують дохід від бізнесу, 6% - соціальні виплати.

Читайте також"Українців зґвалтували російською мовою": Ніцой розповіла, чому в Україні з'явився суржик"Свій поточний рівень доходу більшість оцінили як низький (36%) або нижче середнього (36%). Як середній - 31%. Лише 8% оцінили свій дохід вище середнього чи як високий", - констатували соціологи.

При цьому чверть опитаних зазначили, що їх задовільнив би щомісячний дохід до 10 тис. грн.

Водночас стільки ж (22%) відповіли, що потребують дохід більше 30 тис. грн на місяць.

Решта озвучили проміжні суми: 14% - назвали 11-15 тис., 18% - 16-20 тис., 8% - 21-25 тис., 11% - 26-30 тис. грн.

Автори дослідження зауважили, що чим нижчий дохід, тим меншу суму опитані називають бажаною.

"Помітно менший бажаний дохід називали жінки. Зокрема, найнижчі запити у старших жінок - з них більшість влаштувала б сума до 10 тисяч. А найвищі запити до заробітку у чоловіків середнього й молодшого віку, а також у мешканців столиці", - йдеться в результатах опитування.

*** Аудиторія опитування - населення України віком від 18 років - в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність - 5 тис. респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5.

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Автор: Таня Поляковська