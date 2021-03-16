У мережі не вщухає скандал довкола стосунків Мілани й Паші.

8-річна українка Мілана Маханець відреагувала на скандал в мережі довкола її "роману" з 13-річним блогером Пашею Пай.

Читайте такожСкандал через "роман" 8-річної українки з блогером: маму дівчинки викликали на допитЯк написала дівчинка у своїй stories в Instagram, спочатку вони хотіли похайпити, але в все переросло в любов.

"Ми познайомилися з Пашею 7 місяців тому. І першою нашою метою було похайпити і підняти актив. Але минуло 7 місяців, і ми один до одного прив'язалися", - повідомила Мілана.

Мілана Маханець і Паша Пай: подробиці скандалу довкола їхніх стосунків

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Автор: Ольга Робейко