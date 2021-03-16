Мілана з мамою Дариною Маханець / фото instagram.com/milamaxanets
У Київській обласній поліції відкрили провадження за фактом «роману» 8-річної моделі Мілани Маханець та 13-річного блогера Паші Пая.
Читайте такожДитячий омбудсмен звернувся до поліції через "роман" восьмирічної українки та блогераПро це повідомляє ТСН.
Маму дівчинки викликали на допит.
Мілана Маханець і Паша Пай: що відомо про скандал
- Соцмережі сколихнула новина про те, що у дітей роман.
- 8-річна українка публікує фото та відео, на яких позує у відвертих «луках» і навіть цілується з 13-річним блогером Пашею Паєм.
- Мати дівчинки підтримує інтернет-кар'єру своєї доньки, а от у суспільства такий спосіб досягнення популярності викликав хвилю обурення.
- Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба звернувся до правоохоронних органів з приводу цього.
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