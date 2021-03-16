Мілана з мамою Дариною Маханець / фото instagram.com/milamaxanets

У Київській обласній поліції відкрили провадження за фактом «роману» 8-річної моделі Мілани Маханець та 13-річного блогера Паші Пая.

Читайте такожДитячий омбудсмен звернувся до поліції через "роман" восьмирічної українки та блогераПро це повідомляє ТСН.

Маму дівчинки викликали на допит.

Мілана Маханець і Паша Пай: що відомо про скандал

  • Соцмережі сколихнула новина про те, що у дітей роман.
  • 8-річна українка публікує фото та відео, на яких позує у відвертих «луках» і навіть цілується з 13-річним блогером Пашею Паєм.
  • Мати дівчинки підтримує інтернет-кар'єру своєї доньки, а от у суспільства такий спосіб досягнення популярності викликав хвилю обурення.
  • Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба звернувся до правоохоронних органів з приводу цього.

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Автор: УНІАН