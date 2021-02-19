Учасники акції закликали владу не зупинятися у політичному курсі й продовжити блокувати «проросійські» ЗМІ.

Представники громадських патріотичних сил провели на Банковій акцію на підтримку санкцій проти каналів Медведчука. Сьогодні там проходить засідання Ради нацбезпеки.

Фото і відео з місця події опублікувала ГО Суспільство майбутнього.

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В акції взяли участь десяток громадян, з собою вони принесли фірмовий прапор «Правого сектору», а також плакати з гаслами: «Бізнес агресора = загиблі українці», «Мураєв – НЕ наш», «Медведчук – це ФСБ» тощо.

Військові та ветерани закликали владу не зупинятися у політичному курсі й продовжити блокувати «проросійські» ЗМІ.

«Ця війна водночас гібридна. Вона триває у мирних містах, триває з екранів телевізора. Російська пропаганда велася донедавна дуже широко. Три канали, слава богу, закрили. Але ефект не настільки великий, тому що майже вся ця аудиторія перетекла на «НАШ». Тому ми вимагаємо, щоб і телеканал «НАШ», й інші ЗМІ, які ретранслюватимуть російську пропаганду, були закриті», – пояснив координатор «Спілки ветеранів війни з Росією» Олександр Войтко.

Протестувальники закликали порушити кримінальні справи проти російських агентів в Україні, зокрема й «всього складу ОПЗЖ у Верховній Раді».

Засідання РНБО 19 лютого: що відомо

Тиждень тому президент Володимир Зеленський анонсував засідання Радбезу, яке має пройти на Банковій 19 лютого. Це сталося через 10 днів після попереднього засідання РНБО, на якому було прийнято рішення про санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та його активів. У тому числі - трьох телеканалів.

За різними версіями ЗМІ й Телеграм-каналів, порядок денний може бути досить великим. За деякими відомостями, частина питань які розглянуть в закритому режимі, стосуватимуться введення санкцій безпосередньо проти кума Путіна Віктора Медведчука. Йдеться про накладення санкцій на роботу компанії "ПрикарпатЗахідтранс", яка експлуатує пов'язану з Медведчуком ділянку нафтопроводу "Самара-Західний напрямок".

Ще однією темою засідання може стати загострення ситуації на Донбасі. Про це раніше повідомили кілька нардепів від правлячої "Слуги народу".

Що було раніше

2 лютого РНБО ухвалила рішення про введення санкцій проти нардепа Тараса Козака і телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука "112 Україна", NewsOne, ZIK. Того ж дня Зеленський ввів у дію це рішення.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах у ніч проти 3 лютого. Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що рішення запровадити санкції проти цих телеканалів не стосується питання свободи слова, а спрямоване на боротьбу з інформаційним тероризмом проти України. Пізніше він додав, що й проти інших телеканалів, у разі наявності доказів роботи на ворога, будуть запроваджені санкції.

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Автор: УНІАН