Предстоятель нагадав, що приєднатися до служіння можна і онлайн.

Росіяни намагаються позбавити українців духовної радості на Великдень, тому потрібно бути пильними і подбати про себе. Не варто скупчуватися в храмах на свято і проводити нічні служіння.

Як передає ТСН, таку заяву зробив митрополит Православної церкви України Епіфаній у прямому ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами священнослужителя, в небезпечних регіонах, де існує ризик провокацій, не обов'язково проводити богослужіння вночі. Їх можна організувати вдень, і розділяти час, щоб уникнути скупчення людей.

Єпіфаній також нагадав про онлайн-трансляції церковних служб з Києва. До них вільні приєднатися всі бажаючі, а потім можна прийти в храм для освячення пасок.

Митрополит окремо підкреслив, що був запит від церкви припинити вогонь на Великдень. Але на думку Епіфанія, росіяни на це не підуть. Предстоятель дивується, як "ті, хто звуть себе християнами, чинять такі звірства в такі дні".

Священнослужитель також прокоментував заклики українських священиків московського патріархату провести трибунал над патріархом Кирилом, який підтримує війну. Епіфаній вважає, що керівникам МП в нашій країні пора вже переходити від слів до дій.

А підсумував митрополит обнадійливою фразою: "Перемога, неодмінно, буде на нашому боці".

Нагадаємо, російські окупанти вже дали зрозуміти, що готують провокації у Великодню ніч. Під загрозою будуть храми в п'яти областях: Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській і Харківській.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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