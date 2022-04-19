З 23 квітня в області скасовується заборона на продаж алкоголю.

На Хмельниччині скасовують комендантську годину в ніч з 23 на 24 квітня.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

"У ніч з 23 на 24 квітня комендантської години не буде. Проте нагадую, свята мають пройти безпечно. Не нехтуйте сигналами тривоги", - наголосив він.

Крім того, з 23 квітня в області скасовується заборона на продаж алкоголю.

"Проте діятимуть окремі обмеження: дозволено продавати алкоголь в торговельній мережі з 10:00 до 17:00, у закладах ресторанного господарства з 10:00 до 21:00", - зазначив Гамалій.

Як раніше повідомляв УНІАН, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що російські окупанти можуть вдатися до провокацій на Великодні свята, заздалегідь звинувативши в них українську армію. За його словами, мова йде про провокації в тих місцях, які безпосередньо знаходяться у релігійних спорудах. Це може бути не тільки на території України, але й на території РФ.

У зв'язку з цим жителів Сумської області закликають на період Великодніх свят залишатися вдома.

Українці зможуть подивитися на Великоднє богослужіння у суботу, 23 квітня, о 23:30 під час трансляції національного марафону єдиних новин #UAразом та на суспільному телеканалі UA:КУЛЬТУРА.

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