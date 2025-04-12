Він додав, що це рішення ухвалять, на жаль, але тоді, коли це було потрібно зробити ще "на вчора".

Мобілізація українців з 18 років - неминуча. Україні доведеться піти на це рішення, впевнений командир 93-ї ОМБр "Холодний Яр", наймолодший комбриг в історії ЗСУ, підполковник Шаміль Крутков в інтерв’ю "Слідство Інфо".

"На превеликий жаль, я твердо переконаний, що ми будемо мобілізовувати з 18 років. На жаль, це ті реалії, з якими нам, можливо, доведеться зіткнутися. Але, швидше за все, як показує практика, ми почнемо їх мобілізовувати тоді, коли вже треба було зробити це ще на вчора", - сказав Крутков.

27-річний комбриг визнав, що у 93 ОМБр нестача особового складу, як і у всіх інших бригадах. Саме тому командири намагаються робити все, щоб максимально берегти особовий склад - нестача. Він додав, що для цього є багато засобів і технічних способів, але варто своєчасніше підходити до поповнення особового складу.

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Крутков заявив, що новобранців дають, коли ситуація на полі бою стає критична. Це проблема, адже їх потрібно добре підготувати.

Мобілізація в Україні - чи будуть призивати 18-річних

Нагадаємо, раніше радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц наголосив на необхідності знизити в Україні мобілізаційний вік до 18 років.

Член комітету Верховної Ради з національної безпеки Олександр Федієнко заявляв, що сьогодні в Україні відсутні будь-які відповідні законодавчі ініціативи. На його думку, мобілізація 18-річних не виправить ситуацію на фронті.

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