Скандал навколо Сумського ТЦК отримав продовження і додав запитань.

У Сумському обласному ТЦК заперечили, що намагалися мобілізувати на фронт чоловіка, який від народження не має кисті на руці та має проблеми із зором. В своїй заяві ТЦК стверджує, що вся історія є фейком, який поширюють задля дискредитації центрів комплектування.

"Дана інформація неправдива та викривлена ворогом для підриву мобілізації і іміджу територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ті хто її поширює – робить це свідомо з метою дискредитації ТЦК та СП", – йдеться у заяві.

Зазначається, що Олександр Денисенко, через якого виник увесь скандал, давно не оновлював дані в ТЦК, зокрема у військомату не було документів про наявність у нього інвалідності. Саме тому, як запевняють у ТЦК, його і викликали повісткою – уточнити дані.

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"В нього виявили неактуальний військово-обліковий документ (довідка замість військового квитка), який наразі потребує оновлення. Згідно порядку оформлення облікових документів чоловіка відправили на ВЛК для оформлення всіх потрібних документів ПРО ЗНЯТТЯ з обліку та видачі нового актуального бланку – військового квитка. Документи про інвалідність другої групи також будуть долучені до висновку ВЛК", – кажуть у центрі комплектування і наголошують, що Олександр дійсно не може бути мобілізованим до лав ЗСУ.

Між тим блогер Павло Паламарчук, який надав розголос цій історії та повідомив, що чоловіка без руки хочуть мобілізувати на фронт, вже видалив цю публікацію зі своєї сторінки у Фейсбуці.

Скандал з мобілізацією Олександра Денисенка

Як писав УНІАН, сьогодні блогер Павло Паламарчук повідомив, що Сумський ТЦК хоче відправити на фронт мешканця Шостки, який від народження не має кисті та погано бачить. Зокрема блогер, посилаючись на слова самого Олександра, розповів, що у ТЦК відкрито заявили, буцімто їм байдуже на довідки про інвалідність.

"Воєнкоми йому сказали що "ми не будемо дивитися на твої довідки, вони зараз нічого не означають" і " підеш в армію і в тебе буде легка робота"... Друзі, це ад", – написав блогер.

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