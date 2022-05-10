Радник глави ОПУ зазначив, що в Україні їх зустрінуть з "відкритими обіймами".

Примусово мобілізовані жителі "ЛДНР" можуть здатися в полон. В Офісі президента запевнили, що українські військові зустрінуть з "відкритими обіймами".

Про це радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російським журналістом Марком Фейгіним.

"Вони (мобілізовані з "ЛДНР" - УНІАН) не володіють відповідними навичками. Це важко технічно. Але мій заклик: не втрачати надію і намагатися здатися при будь-якій зручній ситуації. Вони - громадяни України. Здавайтеся, переходьте на нашу сторону, ми зустрінемо вас з відкритими обіймами", - зазначив Арестович.

За його словами, охочі здатися можуть сховатися у місцевих жителів під час бойових дій, а пізніше здатися ЗСУ, або під час бойових дій спробувати "проскочити".

"Це непроста історія, ці поради висять в повітрі, тому що технічно, щоб здатися в полон, потрібно володіти навичками розвідника або спецпризначенця. Це дуже важко", - підсумував радник глави ОПУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія продовжує приховану мобілізацію, агітуючи "козаків" і безробітних для війни проти України.

При цьому російські солдати, які потрапили в полон до українських військових, розповіли про приховану мобілізацію в Росії. Окупантам обіцяли великі гроші і відносно спокійні завдання: розбирати завали і доводити до ладу вулиці в так званих "Л/ДНР", переносити і вантажити вбитих і поранених, а також чергувати на блокпостах. Насправді ж, всіх "резервістів" послали в найгарячіші бойові точки.

За словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, в окупованому Луганську співробітники ФСБ шукають чоловіків по квартирах для мобілізації.

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