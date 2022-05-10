Російські військові прикриваються свежемобилизированными.

Співробітники Федеральної Служби безпеки Російської Федерації в окупованому Луганську вишукують людей, які уникли "мобілізації". Цих людей використовують як прикриття для російських військових

Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

"За нашою інформацією, яка приходить з окупованого Луганська, та хвиля мобілізації закінчилася і чоловіків на вулицях не залишилося. Але приїхали ФСБшники, і вони зараз обходять кожну квартиру в будинках, щоб шукати тих, хто відкупився від мобілізації", - зазначив Гайдай.

При цьому він вказав, що війська РФ прикриваються свіжомобілізованими та йдуть в останньому ешелоні.

"Йдуть "лнр"-івці, потім кадирівці, а потім вже російські війська. Навіть солдати приватних військових компаній не йдуть в перші хвилі атаки", - підсумував глава Луганської ОВА.

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія продовжує приховану мобілізацію, агітуючи "козаків" і безробітних для війни проти України.

При цьому російські солдати, які потрапили в полон до українських військових, розповіли про приховану мобілізацію в Росії. Окупантам обіцяли великі гроші і відносно спокійні завдання: розбирати завали та доводити до ладу вулиці в так званих "Л/ДНР", переносити і вантажити вбитих і поранених, а також чергувати на блокпостах. Насправді ж, всіх "резервістів" послали в найгарячіші бойові точки.

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