На його думку, ідею про проведення мобілізації йому міг подати секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив, що військові могли доповісти президенту РФ Володимиру Путіну про неможливість проведення мобілізації.

Свою думку він висловив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, військове оточення Путіна, на відміну від цивільного, прекрасно розуміє, що воно не в змозі забезпечити загальну мобілізацію.

"Мобілізація - це ідея, яка витала в цивільному оточенні Путіна, оскільки військові прекрасно знають, що до мобілізації вони не готові й забезпечити її не можуть", - сказав Арестович.

Радник глави ОП вважає, що таку ідею президенту Росії міг подати Секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Луганську співробітники ФСБ шукають чоловіків по квартирах для мобілізації.

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