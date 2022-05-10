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Радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив, що військові могли доповісти президенту РФ Володимиру Путіну про неможливість проведення мобілізації. 

Свою думку він висловив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним. 

За його словами, військове оточення Путіна, на відміну від цивільного, прекрасно розуміє, що воно не в змозі забезпечити загальну мобілізацію.

"Мобілізація - це ідея, яка витала в цивільному оточенні Путіна, оскільки військові прекрасно знають, що до мобілізації вони не готові й забезпечити її не можуть", - сказав Арестович. 

Радник глави ОП вважає, що таку ідею президенту Росії міг подати Секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Луганську співробітники ФСБ шукають чоловіків по квартирах для мобілізації.

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