У день окупанти пропускають лише близько 500 осіб.

Російські окупанти не пропускають охочих евакуюватися з окупованих територій до Запоріжжя. На блокпостах Василівки у черзі чекають 1,2 тисячі машин і понад 5 тисяч українців.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, загарбники пропускають всього від 20 до 150 машин на день (приблизно 500 осіб), через що черга постійно зростає.

Федоров заявив, що в черзі на виїзд померли вже 5 осіб.

"Є зовсім жахливі речі, коли рашисти підходять до наших людей і кажуть: "Якщо хтось із тяжкохворих хоче тут підняти мітинг, то можемо пристрелити прямо зараз в посадці",- мер.

Він додав, що росіяни утримують українців як живий щит.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявила, що українська влада планує евакуювати з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей декілька десятків тисяч людей.

Вас також можуть зацікавити новини: