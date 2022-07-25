Російські окупанти не пропускають охочих евакуюватися з окупованих територій до Запоріжжя. На блокпостах Василівки у черзі чекають 1,2 тисячі машин і понад 5 тисяч українців.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.
За його словами, загарбники пропускають всього від 20 до 150 машин на день (приблизно 500 осіб), через що черга постійно зростає.
Федоров заявив, що в черзі на виїзд померли вже 5 осіб.
"Є зовсім жахливі речі, коли рашисти підходять до наших людей і кажуть: "Якщо хтось із тяжкохворих хоче тут підняти мітинг, то можемо пристрелити прямо зараз в посадці",- мер.
Він додав, що росіяни утримують українців як живий щит.
Як повідомляв УНІАН, 19 липня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявила, що українська влада планує евакуювати з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей декілька десятків тисяч людей.