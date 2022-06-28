Поліцейські зафіксували факт правопорушення, допущений організаторами вечірки та її відвідувачами.

В Дніпропетровській області оперативники управління стратегічних розслідувань МВС викрили місцеву мешканку, яка організовувала закриті вечірки.

Про це інформується на сайті Нацполіції.

Повідомляється, що у закритих групах відвідувачам за кілька годин до заходу повідомлялося про дату, місце та час проведення.

"Оперативники спільно зі співробітниками слідчого управління та управління превентивної діяльності обласної поліції виявили будинок, в якому проходив розважальний захід. На час перевірки у приміщенні знаходилися 45 осіб", - сказано у повідомленні.

Поліцейські зафіксували факт правопорушення, допущений організаторами вечірки та її відвідувачами. Крім того, вилучили 150 "доз" психотропної речовини та "чорнові" записи про збут наркотичних та психотропних речовин.

Зазначається, що загальна вартість влученого за цінами "чорного" ринку складає понад 50 тисяч гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Після проведення всіх необхідних процесуальних заходів діям кожної особи буде надана правова кваліфікація.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі та Кам’янському змінилася тривалість комендантської години.

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