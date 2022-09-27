Російські окупанти заявили, що участь у "референдумі" взяли понад 1,6 млн людей на Луганщині.

У російських окупантів результати псевдореферендуму не збігаються з реальною кількістю людей, які проживають на окупованих територіях Луганщини.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Російські окупанти заявили, що "участь у "виборах без вибору" взяли понад 1,6 млн людей. Звідки такі цифри, фантазери?", - написав Гайдай.

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Він підкреслив, що навіть приблизні підрахунки будуть далекими від цієї величезної цифри. "Фальсифікація в дії. Попередньо росіяни вже намалювали майже 98% "за" приєднання до РФ", - зазначив він.

"Незаконне божевілля тривало п‘ять днів. Кричущі порушення ми спостерігали на кожному кроці: недотримання таємниці "волевиявлення", дивні "комісії" з вояками з автоматами, "голосування" у квартирах та кущах, агітація в китайський мікрофон, залякування незгодних; багаторазове "голосування", навіть без документів; і нарешті - мобілізація", - описав Гайдай російський псевдореферендум.

"Сотні Ваших повідомлень в усі менеджери - це підтвердження того, що росіяни брешуть і щодо кількості, і щодо "так". Дякую за віру в Україну! Ми скоро! Ці іграшки в "референдум" нічого не змінять! Ми готуємося до деокупації!", - підсумував Гайдай.

Псевдореферендуми РФ на території України

23-27 вересня окупанти проводять на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Міжнародна спільнота засудила ці наміри Кремля. Зокрема, країни "Великої сімки" і Євросоюзу заявили, що запровадять санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

24 вересня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на так званому "референдумі" спостерігається низька явка на "виборчі дільниці". Через це підписи у місцевих жителів збирають вдома у супроводі озброєних російських окупантів.

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