Як зазначили в спецслужбі, нинішнє абсолютно незаконне "голосування", анонсоване загарбниками з 23 до 27 вересня, - просто для створення потрібної їм картинки на росТБ.

Російські окупанти "підбили" підсумки фейкових референдумів на окупованих територіях України ще на початку вересня.

Про це свідчить інформація, яка є у розпорядженні Служби безпеки України, а також телефонні розмови жителів тимчасово окупованих територій, які мають родичів у "керівництві Л/ДНР".

Тож, як зазначили в спецслужбі, нинішнє абсолютно незаконне "голосування", анонсоване загарбниками з 23 до 27 вересня, просто для створення потрібної їм картинки на російському телебаченні.

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"Кожен, хто організовує російські фейкові "голосування" на нашій землі, буде покараний! Щоб це сталося якнайшвидше – надсилайте інформацію на чат-бот СБУ. Будь-яка інформація є важливою!", - йдеться у повідомленні.

Громадян просять надсилати усе, про що відомо: прізвища організаторів, колаборантів та учасників, факти примусу та фальсифікацій, місця проведення тощо.

"Аби відправити дані, достатньо лише відкрити відповідну вкладку у чат-боті і ввести відому вам інформацію. Ми гарантуємо конфіденційність і те, що кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване слідчими СБУ", - додали в спецслужбі.

Псевдореферендуми РФ на території України

23-27 вересня окупанти проводять на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Міжнародна спільнота засудила ці наміри Кремля. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що запровадять санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

24 вересня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на так званому "референдумі" спостерігається низька явка на "виборчі дільниці". Через це підписи у місцевих жителів збирають вдома у супроводі озброєних російських окупантів.

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