Керівник енергетичної компанії EWF Штефан Шаллер приїхав на запрошення Росії.

У Німеччині звільнили з роботи керівника енергетичної компанії EWF Штефана Шаллера, який на запрошення Росії був "спостерігачем" за псевдореферендумами в Україні.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Таке рішення ухвалила наглядова рада його компанії.

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Шаллер зізнався, що поїхав в Україну з "приватних мотивів". Він наголосив, що скористався своїм правом на відпустку для того, щоб отримати "повну картину" ситуації в Запорізькій області. Він мав повідомити російським ЗМІ, що референдум був "чудово організований" і що місцеве населення "випромінювало ентузіазм".

Згідно з висновками радіостанції Hessischer Rundfunk, Шаллер також знімався у пропагандистських фотографіях, які принижують гідність українців та мають на меті легітимізувати агресивну політику Кремля.

"Керівник EWF увійшов у фазу наполягання на аргументах, які завдають нам непоправної іміджевої шкоди. Його поведінка несумісна з філософією компанії, яка забезпечує енергією понад 90 000 домогосподарств", — заявив голова наглядової ради EWF Юрген ван дер Хорст.

Псевдореферендуми на окупованих територіях

Як повідомляв УНІАН, 23-27 вересня окупанти проводять на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до РФ.

У відповідь країни "Великої сімки" і Європейського Союзу пообіцяли запровадити санкції проти країни-агресора.

24 вересня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на так званому "референдумі" спостерігається низька явка на "виборчих дільницях". Через це підписи у місцевих жителів збирають вдома у супроводі озброєних російських окупантів.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликало правоохоронців розслідувати легітимність в'їзду та здійснення діяльності так званих іноземних спостерігачів на "референдумі" на тимчасово окупованих територіях України.

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