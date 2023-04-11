У неділю та понеділок відділення працюватимуть без скорочень.

У великодні дні українська логістична компанія "Нова пошта" працюватиме за звичайним графіком. Про це йдеться в переданому УНІАН прес-релізі компанії.

"У неділю 16 квітня та у понеділок 17 квітня відділення "Нової пошти" працюватимуть за своїм звичайним графіком, без скорочень. Адресний забір, кур’єрська доставка на адресу та у поштомати також працюватимуть без змін, за звичайним графіком", - йдеться в повідомленні.

Знайти найближче відділення та дізнатися графік його роботи можна за цим посиланням https://novaposhta.ua/office/address.

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Нова Пошта - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого "Нова пошта" запустила нову послугу пакування для поштоматів.

28 березня "Нова пошта" повідомила, що запускає новий сервіс – покупці зможуть безкоштовно повернути продавцю товар, який не підійшов, протягом 14 днів після отримання посилки.

30 березня "Нова пошта" запустила послугу адресного забору посилок у Польщі – відтепер клієнти можуть викликати кур’єра на будь-яку польську адресу, щоб відправити документи або посилки до 30 кг в Україну.

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