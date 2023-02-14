На даний момент неможливо забрати посилки, а також не працює сайт та додаток.

Масштабний збій стався в роботі "Нової Пошти". Українці не можуть ні отримати, ні відправити свої посилки.

"Система не працює, масштабний збій по всій Україні. Що сталося і чи надовго це, ми не знаємо", - йдеться в повідомленні, яке з'явилося у ЗМІ.

При цьому спостерігаються проблеми в роботі мобільного додатку "Нової Пошти". При спробі відкрити вкладку "Мої посилки" з'являється повідомлення: "Вибачте, ваш запит не вдалося обробити. Спробуйте ще раз".

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При цьому ситуація не змінюється навіть при повторних заходах у додаток.

Крім того, не працює і сайт "Нової Пошти". При спробі зайти на ресурс з'являється наступне повідомлення: "Внутрішня помилка сервера".

У свою чергу представники компанії в Facebook запевнили стривожених клієнтів, що фахівці вже працюють над вирішенням проблеми.

"Зараз зафіксовано системний збій, наші фахівці вже працюють над усуненням проблеми. Просимо трохи терпіння", - йдеться в одному із повідомлень.

Нова Пошта - що відомо

Поштовий сервіс швидко став популярним в Україні завдяки швидкості доставки в будь-який регіон нашої країни. "Нова пошта" продовжила свою роботу навіть під час воєнного стану в Україні, а відділення, які перебували на тимчасово окупованих територіях, швидко відновлювали свободу роботи після деокупації.

Крім того, "Нова пошта" стала відкривати свої відділення і в країнах Європи, куди мільйони українців поїхали, щоб сховатися від війни.

Так, 10 січня "Нова пошта" відкрила у Варшаві перше вантажне відділення Nova Post, яке приймає не тільки посилки і документи, а й відправлення до 1 тис. кг. Ще одне відділення компанія відкриє в Литві.

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