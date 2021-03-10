Підприємці сьогодні вранці відновили торгівлю в непродовольчих секторах, проте скаржаться на відсутність покупців.

У Чернівцях сьогодні попри обмеження «червоної» карантинної зони відновили торгівлю на непродовольчих секторах найбільшого комунального ринку області – Калинівського.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вранці більшість кіосків, які упродовж останніх тижнів були зачинені, відновили свою роботу. Щоправда, працівники ринку скаржаться на відсутність покупців.

«На жаль, покупців, відвідувачів дуже мало. Більшість підприємців вийшли на торгівлю, але людей на базарі практично не видно», – повідомив підприємець Василь Шкробанець.

Учора, 9 березня, приблизно 50 підприємців Калинівського ринку взяли участь у акції протесту під приміщенням Чернівецької міської ради. Учасники пікету вимагали у представників місцевої влади послабити карантинні обмеження щодо бізнесу.

Читайте такожВ Україні оновили карантинне зонування: де посилять обмеження (мапа)У ході акції до пікетувальників вийшов міський голова Чернівців Роман Клічук, який заявив, що з середи, 10 березня, непродовольчі сектори Калинівського ринку відновлять свою роботу. Посадовець пояснив це тим, що постанова Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про запровадження «червоної» зони на території Чернівецької області передбачає заборону виключно непродовольчих ринків. За словами Клічука, Калинівський ринок вважається ринком «змішаного типу», і, на думку міського голови, обмеження «червоної» зони не стосуються цього підприємства.

«Червона» зона карантину у Чернівецькій області

У Чернівецькій області через різкий спалах захворюваності на COVID-19 з 1 березня введено «червону» зону карантинних обмежень.

За минулу добу в області виявили 533 нові випадки коронавірусу.

Загальна кількість встановлених випадків хвороби в регіоні від початку пандемії становить 59667. З них 46421 людина одужала, 1107 - померли.

Що відомо про Калинівський ринок

Комунальне підприємство "Міський торгівельний комплекс "Калинівський ринок" - торговельний комплекс, що перебуває у власності територіальної громади Чернівців. Він займає площу більше 35 га, формує значну частину міського бюджету та дає роботу тисячам чернівчан. Калинівський ринок є найбільшим ринком Чернівецької області та входить до списку одних з найбільших базарів України.

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Автор: Микола Кобилюк