Коли киянам увімкнуть опалення: Кличко назвав дату початку подачі тепла

Централізована система теплопостачання Києва є однією з найбільших у Європі.

Із понеділка, 2 листопада, Київ розпочне підключення до тепла житлових будинків, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"З понеділка, 2 листопада, розпочнемо подавати тепло і в житлові будинки. На запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі (протяжністю тепломереж близько 3 000 км), необхідно до тижня", - зазначив він.

Мер зазначив, що рішення розпочати опалювальний сезон у житловому секторі столиця ухвалила за декілька днів до різкого зниження температури.

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Він також нагадав, що опалювальний сезон для закладів соціальної сфери розпочали 16 жовтня. За його словами, до тепла вже підключені майже 50 відсотків соцзакладів. Зокрема, 157 медзакладів, 402 дитсадки та 85 шкіл.

Опалювальний сезон - важливі новини

17 жовтня перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що Київські теплоелектроцентралі (ТЕЦ) припинили виробляти електроенергію, однак продовжують працювати для забезпечення міста теплом.

Адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова розповідала, які існують температурні норми в приміщенні і за які комунальні послуги в Україні можна не платити, якщо в квартирі недостатньо тепло.

Раніше голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов заявляв, що більша частина Києва наступного опалювального сезону може залишитися без опалення.

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