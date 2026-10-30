Південний міст в Києві відкриють для проїзду з правого берега: названо точний час

Рух на мосту був обмежений лише однією смугою.

На Південному мосту через Дніпро в Києві буде відновлено рух автотранспорту з правого берега на лівий о 17:00 в п’ятницю, 30 жовтня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Рішення було ухвалене за результатами технічного обстеження споруди й висновків експертизи Національного інституту розвитку інфраструктури.

Рух автомобілів Південним мостом було відкрито однією смугою з лівого на правий берег вранці того ж дня. У зворотній бік проїзд відкриють також однією смугою.

Відео дня

"Фахівці профільних комунальних підприємств спільно з науковцями опрацьовують технічні рішення для ремонту пошкоджених ворогом конструкцій мосту. Зокрема тих, що забезпечують роботу метрополітену", – йдеться в повідомленні.

Також було збільшено кількість автобусів на дублюючих маршрутах і додано два нових маршрути:

автобусний № 3М – між станціями метро "Осокорки" і "Видубичі";

тролейбусний № 48 – між станцією метро "Лісова" і залізничною станцією "Куренівка".

Мости в Києві через Дніпро – останні новини

Нагадаємо, що внаслідок ударів російських окупантів на Південному мосту в Києві через Дніпро було зафіксовано декілька влучань в різних місцях. Через це рух транспорту було обмежено або сильно ускладнено.

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашнік повідомив, що в Україні найближчим часом побудують 21 альтернативну мостову переправу через річки. В Києві перші мости запрацюють на початку 2027 року.

Вас також можуть зацікавити новини: